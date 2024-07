Nie zaskoczy was pewnie to, że hitem sezonu zimowego jest wełna i to pod każdą postacią. W najnowszej kolekcji Reserved znajdziecie jej mnóstwo. Wełniane kołnierze, szaliki, swetry, kardigany, czapki, rękawiczki, po prostu wełniany szał.

Dzięki tym plecionym cudeńkom w prosty sposób zmienicie wiosenne ciuchy w zimowe. Zakładając wełniany sweter pod skórę i owijając się długim szalikiem nie zmarzniesz na pewno. A zakładając długie, wełniane skarpety do kaloszy, twoje nogi zostaną suche i ogrzane.

Zobaczcie wełniane propozycje wprost z Reserved: