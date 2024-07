Organizatorzy polsatowskiej "Sylwestrowej Mocy Przebojów" zgromadzili w ostatnią noc roku kilkanaście gwiazd na jednej scenie. Większość z nich z myślą o występie chciała zabłysnąć przygotowanymi na tę okazję kreacjami. Jedni wyglądali przepięknie (np. Paulina Sykut, Kasia Cichopek czy Natalia Lesz), inni... swoje stylizacje mogą spokojnie wykorzystać ponownie w święto Halloween.



Najgorzej ubranymi gwiazdami były Iwona Węgrowska i Dominika Gawęda. Obie piosenkarki chciały być oryginalne, więc uszyły kreacje na zamówienie. Iwona pokazała nogi i przy okazji zaświeciła majtkami ubrana w zbyt obcisłe i za krótkie cekinowe sukienki. Gwiazda za uszycie tych kreacji zapłaciła podobno 15 tysięcy złotych, co dodatkowo szokuje w ocenie ich wyglądu! Z kolei Gawęda postanowiła pokazać swoje ciało myśląc, że założyła coś co dodaje jej seksapilu. Nic bardziej mylnego. Czarny, prześwitujący kostium z baskinką (do którego założyła, o zgrozo, biały stanik pod spód!) był ciężki i tylko "spłaszczył" figurę artystki, a cielista sukienka mini wyglądała jak wyrwana z konkursu tańca na lodzie, buty także.

Nie wiemy, która wyglądała gorzej. Iwona czy Dominika?

