W marcu Tomasz Jakubiak rozpoczął walkę z nowotworem jelita cienkiego i dwunastnicy. Gdy usłyszał diagnozę, choroba była już w zaawansowanym stanie i rozprzestrzeniła się na kręgosłup i kości miednicy znanego kucharza. Juror programów kulinarnych jak „MasterChef Junior” poddał się chemioterapii, następnie kontynuował leczenie za granicą. Niestety z czasem stan Jakubiaka się pogorszył, a rak dał przerzuty do innych części ciała.

Tomasz Jakubiak nie żyje

Do dużego pogorszenia stanu Tomasza Jakubiaka doszło na przełomie marca i kwietnia br. Kucharz w stanie pilnym został przetransportowany do specjalistycznego ośrodka w Atenach. W związku z problemami zdrowotnymi prezenter telewizyjny nie mógł lecieć samolotem. Do zagranicznej kliniki przewieziono go karetką, ponieważ w jego płucach zaczęły zbierać się płyny. Konieczna okazała się także kolejna zbiórka.

Bliscy właśnie przekazali, że Tomasz Jakubiak nie żyje:

Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak - ukochany Tata, Mąż, Kucharz i Człowiek, którego serce biło dla innych — w domu, przy stole, w codzienności. Jego odejście zostawiło pustkę, której nie da się opisać słowami. Rodzina prosi o pełne uszanowanie prywatności i spokoju w tym niezwykle trudnym czasie.

Tomasz Jakubiak stoczył dramatyczną walkę

Pierwsze objawy, jakie zauważył Tomasz Jakubiak, to silne bóle brzucha. Początkowo je bagatelizował, jednak z czasem nasiliły się na tyle, że zdecydował się na konsultację lekarską. W wyniku przeprowadzonych badań, w tym rezonansu magnetycznego, wykryto zmiany nowotworowe w kościach miednicy oraz kręgosłupie.

Po postawieniu diagnozy, Tomasz Jakubiak rozpoczął intensywne leczenie onkologiczne. Od 2 grudnia 2024 roku podjął terapię w specjalistycznej klinice w Tel Awiwie, gdzie przeszedł kilka cykli chemioterapii. Po kilku miesiącach powrócił do Polski, kontynuując leczenie w kraju.

W obliczu trudnej sytuacji, przyjaciele, rodzina oraz fani Tomasza Jakubiaka zorganizowali zbiórkę funduszy na pokrycie kosztów leczenia. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wyrazów wsparcia i solidarności z kucharzem w jego walce z chorobą.

Tomasz Jakubiak zostawił żonę i synka

Jakubiak zdobył rozpoznawalność dzięki prowadzeniu programów kulinarnych na kanale Canal+ Kuchnia, takich jak „Jakubiak rozgryza Polskę”, „Jakubiak w sezonie” oraz „Jakubiak lokalnie”. W 2022 roku dołączył do jury polskiej edycji programu „MasterChef Junior”, a w 2023 roku został jurorem w głównej edycji „MasterChef”.

W sierpniu 2023 roku Tomasz Jakubiak poślubił Anastazję Mierosławską, z którą ma syna Tomasza, urodzonego w 2020 roku.​