Cóż lepszego w Walentynki można podarować bliskiej osobie niż symboliczne serce. Marka Lilou pomyślała też i o tym. Specjalnie dla tych, którzy kochają okazywać uczucia stworzyła nową niewielką kolekcję zawieszek w kształcie serca - Lilou Amour, Amour.

Reklama

Nowy model zawieszki może być wykorzystany do stylizacji jako klasyczne duże zapięcie do każdej bransoletki, ale również może być dołączony do dowolnie wybranego łańcuszka na szyję lub stać się ozdobą klasycznej bransoletki i zdobić nadgarstek najbardziej romantycznych trendsetterek.

Serduszka Lilou Amour, Amour są dostępne w sprzedaży od 11 stycznia 2012 i kosztują od 140 do 210 zł.

Reklama

jm