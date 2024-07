1 z 7

Anna Lewandowska nie może uciec od porównań do Ewy Chodakowskiej niemal od początku swojej medialnej działalności. Trzeba jednak przyznać, że niektóre skojarzenia nasuwają się same. W ostatnich tygodniach żona Roberta coraz częściej publikuje w sieci zdjęcia ze swojego codziennego życia - treningów, czasu spędzanego z ukochanym czy zagranicznych wyjazdów, podobnie jak jej starsza koleżanka. Przypomnijmy: Lewandowscy jak Brad i Angelina. Polecieli do Jordanii

Kilka dni temu Anna poinformowała czytelniczki swojego bloga, że wyjeżdża na wakacje, więc jej aktywność na portalach społecznościowych i samym blogu będzie nieco ograniczona. Lewandowska znalazła jednak trochę czasu, aby aktualizować stronę i publikować zdjęcia z wypoczynku. I jak to jest w przypadku party sportowców - bardzo aktywne. Para wypoczywa w Stanach Zjednoczonych, ale nawet podczas wakacji znajduje czas na aktywności fizyczne.

Zobaczcie zdjęcia Lewandowskich ze słonecznej Kaliforni: