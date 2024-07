Victoria i David od kilku lat marzyli, aby mieć córeczkę. Los obdarował ich do tej pory trzema synami. W końcu doczekali się, latem Victoria urodzi dziewczynkę. Pisaliśmy ostatnio, że szczęśliwi rodzice już wybierają imię dla swojej pociechy. Na oryginalny pomysł wpadł Romeo, ich średni syn. Powiedział, że chce aby jego siostra nosiła imię Justine- na cześć Justina Biebera. Ten wybór nie spodobał się Victorii. Jak donosi „Dailymail” dziewczynka będzie nosić imię Luna, co w języku hiszpańskim oznacza księżyc. To imię od dawna podobało się piosenkarce. Już w 2004 roku mówiła, że jeśli będzie mieć kiedyś córkę to właśnie to imię wybierze.

Jednak jak podaje „The Mirror”, Victoria od lat chciała, żeby jej córka nosiła imię Coco. Po narodzinach trzeciego syna nazwała tak swojego pieska. Najwyraźniej wtedy straciła nadzieję, że w ich domu pojawi się dziewczynka.

Co myślicie o pomyśle Victorii? Podoba się wam imię Luna?

