Firma Land Rover wspólnie z Victorią Beckham stworzyła motoryzacyjne dzieło sztuki, czyli limitowaną edycję modelu Range Rover Evoque. To perełka w ofercie brytyjskiego producenta samochodów, która została zaprezentowana szerokiej publiczności podczas Targów Motoryzacyjnych w Pekinie.

Co ma wspólnego słynna projektanta mody Victoria Beckham, nagrodzona tytułem Designer of the Year w 2011 w Wielkiej Brytanii, z luksusową marką samochodową Land Rover? Bardzo wiele, bowiem ta kreatorka i osobowość medialna w lipcu 2010 objęła stanowisko dyrektora kreatywnego marki. Efektem ostatnich 18 miesięcy pracy Victorii i zespołu projektantów z Design Directorem Garrym McGrovenem na czele jest Range Rovera Evoque Special Edition.

„Marka Land Rover, podobnie jak Victoria Beckham, to synonim luksusu, jakości i atrakcyjności w najlepszym, brytyjskim wydaniu. Praca nad limitowaną edycją cieszącego się dużym uznaniem na całym świecie Range Rovera Evoque była bardzo ekscytująca. Stworzyliśmy wersję podkreślającą najlepsze cechy modelu” – powiedział Gerry McGovern, Design Director Land Rover.



Specjalna edycja modelu, stworzona z Victorią Beckham, pojawi się w sprzedaży w limitowanej liczbie 200 sztuk. Cena orientacyjna modelu to 103 995 euro. Co ciekawe Range Rovera Evoque Special Edition będzie można kupić także w Polsce!

