Za nami castingi do czwartej edycji Top Model. Program wraca po ponad roku nieobecności, a producenci przygotowali dla widzów sporo niespodzianek. Najważniejsza - w show mogli wziąć też udział panowie. Nie dziwi zatem, że do udziału ponownie zgłosiły się tysiące kandydatek i kandydatów, którym marzy się wielka kariera. Przypomnijmy: Najmniej lubiana Top Model wcisnęła chłopaka do programu. Przystojny?

A co słychać u uczestniczek z poprzednich edycji? Okazuje się, że nie wszystkie są całkowicie pochłonięte karierą. Vera Suprunenko z drugiej edycji Top Model wyjawiła właśnie, że spodziewa się dziecka. Ciężarna modelka pochwaliła się uroczym zdjęciem na Facebooku. Vera znalazła się w finałowej szesnastce programu, a po jego zakończeniu brała udział w kilku sesjach zdjęciowych do magazynów i wystąpiła w kampanii marki Diverse obok Olgi Kaczyńskiej.

Gratulujemy przyszłej mamie!

