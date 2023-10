Przez ponad dekadę emisji programu "Top Model", przewinęło się wielu uczestników. Niektórzy z nich jednak na długo zapisali się w pamięci widzów. Jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek programu była Wiktoria Pawliszewska z 10. edycji. Co słychać u niej dziś? Jak się okazało, w jej życiu właśnie zachodzą bardzo ważne zmiany. Modelka wkrótce zostanie mamą.

"Top Model": Wiktoria Pawliszewska zostanie mamą

Udział w programie "Top Model" był jej marzeniem. Za namową męża, Wiktoria Pawliszewska zdecydowała się wziąć udział w castingu do 10. edycji show. Dziewczyna zachwyciła jurorów i udało jej się dostać do domu modelek i modeli. Choć programu nie wygrała, to jednak podbiła serca widzów. Dziś jej losy możemy śledzić za pośrednictwem Instagrama.

I właśnie na profilu Wiktorii Pawliszewskiej pojawiła się radosna informacja! Na początku lipca uczestniczka 10. edycji "Top Model" przekazała swoim obserwatorom, że spodziewa się dziecka.

- Siemanko kochani, mam wieści. Strasznie nie mogłam się doczekać, żeby to ogłosić (zwłaszcza, że coraz trudniej mi się ukrywa)

Idą ogromne, cudowne zmiany ???? będę mamą! Już na początku przyszłego roku poznamy nasze wyczekane, wymarzone maleństwo ❤️ - przekazała Wktoria.

Pod postem z radosną nowiną, którą przekazała uczestniczka "Top Model", pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów.

- Ale cudownie ❤️❤️ Gratulacje ???????? - Jejkuuu gratulacje ❤️❤️❤️???? - Cudownie! ❤️ Kochani, serdecznie Wam gratuluję! ???? Dużo zdrówka dla Was! Niech maleństwo pięknie się rozwija! - Pięknie wyglądasz! Aby wszystko przebiegło pomyślnie ❤️???? - piszą fani.

Od momentu ogłoszenia wspaniałej nowiny, Wiktoria Pawliszewska z "Top Model" chętnie dzieli się z obserwatorami swoim ciążowym brzuszkiem. My oczywiście serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia dla mamy i maleństwa.