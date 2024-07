Urszula Chincz jedzie na wakacje do Francji! Po pracowitych miesiącach w końcu znajdzie czas na urlop. Dlaczego dopiero teraz? W lecie dziennikarka TVN pracowała na planie programu "Dom marzeń". Z końcem wakacji program się kończy (wielki finał odbędzie się 31 sierpnia) i wtedy prezenterka będzie mogła odpocząć. Ale czy o takim właśnie relaksie marzyła? Okazuje się bowiem, że spędzi ten czas bez najbliższych.

To będą dwa tygodnie samotnych wakacji. Taka nagroda za bardzo pracowite lato - powiedziała dziennikarka magazynowi " Rewia".

Gwiazda TVN zdradza, że wybiera się do Francji, do Lyonu. Cel podróży? Urszula Chincz chce podszkolić francuski. Dlaczego więc nie może zabrać ze sobą dziecka i męża? Okazuje się, że podróż odbędzie się we wrześniu, a wtedy już jej syn idzie do szkoły.

Mąż i syn zostają więc w domu. Ale dziennikarka jest o nich spokojna. Już kilka razy przekonała się, że radzą sobie sami bardzo dobrze - czytamy w "Rewii".

Czy zazdrościcie dziennikarce takich wakacji?

Urszula Chincz jest prowadzącą program "Dom marzeń" w TVN.

Ostatnio dziennikarka zelektryzowała wszystkich, bo... pokazała się w peruce!

Urszula Chincz na co dzień jest reporterką programu "Dzień Dobry TVN".