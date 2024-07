Choć trudno w to uwierzyć Małgorzata Socha obchodzi dziś... 36 urodziny! Zawsze uśmiechnięta, niezmiennie wdzięczna i dziewczęca. Jak wtedy, kiedy tylko po cichu marzyła o aktorstwie :)

Marzenia małej Gosi się spełniły, ale by tak się stało, duża Małgorzata musiała porządnie popracować. Skończyła w tym celu warszawską Akademię Teatralną. Jej wielka kariera szybko nabrała tempa. Tak dzięki serialom - Złotopolscy, Na Wspólnej, BrzydUla, Ojciec Mateusz, Przyjaciółki... Długo by wymieniać. Ale było też sporo filmów - S@motność w sieci, Śniadanie do łóżka, Och Karol 2, Weekend... A do tego role w teatrze.

Po drodze Małgosia stała się nie tylko gwiazdą sceny, ale też ikoną mody i stylu. Jej starannie dobierane kreacje często oglądamy w relacjach z wielkich imprez.

Jak na swoje ciągle młode lata osiągnęła bardzo wiele. Socha wzięła udział w 6. edycji programu "Taniec z gwiazdami” w parze z Robertem Kochankiem. Dwukrotnie była nominowana w kategorii Najpiękniejsza Polka w plebiscycie Viva! Najpiękniejsi.

Prywatnie jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Krzysztofem Wiśniewskim, z którym ma córkę - Zofię. Jubilatce życzymy kolejnych pięknych lat.