1 z 17

Kinga Rusin po raz pierwszy pojawiła się na ekranach telewizorów na początku lat 90-tych. Dziennikarka zadebiutowała jako prezenterka programu informacyjnego "Teleexpress". W 1994 roku została uhonorowana "Wiktorem" w kategorii "Telewizyjne odkrycie roku". W tym samym roku została żoną dziennikarza, Tomasza Lisa.

Dla dziennikarki przełomowy był rok 2006 kiedy to rozwiodła się z Lisem i wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami". Jej partnerem był Stefano Terrazzino z którym wygrała show zdobywając Kryształową Kulę. Od września 2005 roku prowadzi "Dzień dobry TVN", w latach 2007-2010 była prowadzącą program "You Can Dance. Po prostu tańcz". W 2011 roku została jego jurorką.

Dziennikarka słynie z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi, które często są przedmiotem żartów. Swoje opinie wygłasza zazwyczaj na Facebooku.

Dziś kończy 43 lata. Jak oceniacie jej metamorfozę na przestrzeni ostatnich 20 lat?

Zobacz:

Kinga Rusin narzeka na Polskę: Pensja nie przekracza ceny trzech par butów

Kinga Rusin wpadła w samouwielbienie: Wyglądam coraz lepiej

Apel Rusin: Nie kładźmy sztucznych kwiatów na grobach