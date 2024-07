Nawet najlepszym zdarza się modowe faux pas. Ostatnio paparazzi przyłapali Will.I.Am'a, który na zakupy wybrał się w dwóch różnych butach. Raper za pewne spieszył się i nałożył na nogi szybko to, co miał pod ręką. Inaczej chyba ciężko wytłumaczyć dlaczego Will.I.Am założył... czarny i pomarańczowy but. Jeszcze żeby to były podobne kolory to można to by było uznać za pomyłkę. A tak? Jest wpadka i to całkiem śmieszna ;-)

Reklama

chimera