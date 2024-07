Gwiazdy noszące naturalne futra muszą liczyć się z tym, że mogą zostać zaatakowane przez aktywistów na rzecz zwierząt. Jednak ten przypadek to nie atak PETA a sztuczne futro - prowokacja.

Khloe Kardashian założyła to futro na zakupy z siostrami we własnym butiku DASH w Nowym Jorku. Od razu zrobiło się wokół tego głośno. Okazało się jednak, że to sztuczne futro w prowokacyjnym hasłem na plecach to projekt amerykańskiej designerki JoyceXBsable. A sama Khloe nie nosi naturalnych futer.

