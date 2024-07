Nie odkryjemy Ameryki mówiąc, że najpopularniejszym kształtem w Walentynki jest serce, kolorem – czerwony, a piosenki i filmy w tym dniu muszą być o miłości. Wszędzie wygląda to podobnie, choć lokalne zwyczaje obchodzenia tego święta trochę różnią się.

Najhuczniej obchodzą je Amerykanie, stawiając na wspaniałe prezenty, niespodzianki i walentynkowe kartki, które daje się wszystkim, których lubimy. Nie tylko ukochanym osobom. W Japonii to kobiety obdarowują mężczyzn, we Włoszech prezent koniecznie musi być w kolorze czerwonym, a zakochani Francuzi zamiast kartek, wręczają sobie bukiety kwiatów. W Polsce zaś...wszystkiego po trochu.

Marks & Spencer przygotował specjalną walentynkową ofertę, w której znajdziecie pomysł na upominek dla swoich ukochanych. W dziale z bielizną królują zmysłowe komplety biustonoszy i majtek, oczywiście w kolorze różowym i czerwonym. Na zakochanych łasuchów czekają czekoladowe bombonierki i ciasteczka w kształcie serca, a dla ukochanego mężczyzny Marks & Spencer proponuje kupić dobre wino lub elegancką koszulę.

Cenowo sprawa wygląda mniej więcej tak: ok. 40 złotych za balsam do kąpieli, ok. 5 złotych za czekoladowego lizaka, ok. 100 złotych za wodę toaletową, ok. 160 złotych za komplet bielizny, ok. 13 złotych za czekoladki, ok. 89 złotych za krawat i ok. 69 złotych za bransoletkę.

