Nie da się ukryć, że miłość pomiędzy Anią i Kubą z "Rolnik szuka żony" kwitnie z dnia na dzień. Para chętnie pokazuje na Instagramie, jak wygląda ich codzienność i nie ukrywają, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Ostatnio oboje postanowili udostępnić wzruszające nagranie, które cofnęło ich wspomnieniami do programu. Uczestnicy show oznajmili również swoje plany na nadchodzące święto zakochanych. Tak spędzą Walentynki!

Tak spędzą Walentynki Ania i Kuba z "Rolnika"

Ania i Kuba poznali się w 10. edycji miłosnego hitu TVP i choć na początku niewiele wskazywało na to, że zakończą program jako para, to jednak teraz są już szczęśliwym narzeczeństwem. Zakochani czekają na przyjście na świat swojego pierwszego dziecka, co chętnie relacjonują w mediach społecznościowych. Ostatnio ciężarna Ania z "Rolnika" pokazała, jak rozpieszcza ją narzeczony i nie ukrywała, że jest zachwycona jego słodkimi gestami. Teraz na ich InstaStories znów pojawił się emocjonujący film, para wspomniała również o Walentynkach.

Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" Rolnik szuka żony TVP

Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" udostępnili na Instagramie nagranie z restauracji uczestnika show. Para miała okazje cofnąć się wspomnieniami do czasów programu, ponieważ panowie którzy się na nim znajdowali, śpiewali słynny utwór z czołówki show.

My już zaczynamy odliczanie do Walentynek — w rolnikowym klimacie najlepsza nutka — napisała Ania.

Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" Instagram @aniderbiszewska

To będą pierwsze Walentynki Ani i Kuby, nie tylko jako para, ale również i narzeczeństwo. Mamy nadzieje, że podzielą się w mediach społecznościowych, jak im minął ten wyjątkowy dzień.

A wy jakie macie plany na święto zakochanych?