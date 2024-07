Alicja Węgorzewska znana jest ze swoich krzykliwych i zazwyczaj nieudanych stylizacji. Jednak na pokazie najnowszej kolekcji Teresy Rosati śpiewaczka pojawiła się w zwężanej sukience w kolorze niebieskim. Celebrytka zrezygnowała tym razem ze zbędnych ozdobników. Tym razem nie miała na sobie pelerynek i dziwnych aplikacji we włosach.

Reklama

Widać, że pracuje nad swoim wizerunkiem. Może następnym razem będzie pamiętać o ukryciu biustonosza i zrezygnuje z całkowicie z np. niepotrzebnego masywnego czerwonego zegarka.

Doceniamy jednak to, że śpiewaczka zaczyna zwracać uwagę na swój wygląd i to jak oceniają go inni.

Reklama

jm