Przez ostatnie kilka tygodni media spekulowały, że to właśnie Katarzyna Zielińska zastąpi Nataszę Urbańską w Teatrze Buffo i to ona będzie gwiazdą numer jeden w podwojach Józefowicza. Sam Janusz Józefowicz zdementował te plotki jakoby Kasia miała być główną gwiazdą. Jednak propozycja, aby Zielińska zagrała w jednej ze sztuk jak najbardziej padła.

Aktorka miała zagrać w sztuce "I love you", która na deskach teatru pojawi się już jesienią. Jak donosi nasz informator związany z ekipą, Zielińska zrezygnowała z grania w teatrze, gdyż chciała się skupić na występach w "Tańcu z Gwiazdami".



- Katarzyna Zielińska wybrała parkiet „Tańca z gwiazdami” zamiast desek w Teatrze Buffo - twierdzi nasze źródło.- Premiera spektaklu odbędzie się 16 września co ewidentnie zbiega się z treningami do komercyjnego programu.

Czyżby kolejna aktorka wolała sławę jaką przynosi występ w popularnym show, aniżeli grę w teatrze?



Menedżer gwiazdy, Filip Mecner powiedział nam, że Kasia Zielińska rzeczywiście zrezygnowała z grania w teatrze Józefowicza, ale bynajmniej nie z powodu udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Jak twierdzi, jego podopieczna robi aktualnie kilka projektów na raz i nie kolidują one ze sobą.

Jaki jest zatem oficjalny powód dla którego Zielińska nie chciała wystąpić w sztuce? Będziemy śledzić tę sprawę. Więcej szczegółów już wkrótce na łamach AfterParty.pl!



