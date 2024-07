Nie jest tajemnicą, że Paula blisko przyjaźni się z byłą minister minister pracy i polityki społecznej. Paula i Anna Kalata, mimo sporej różnicy wieku (24 lata), świetnie się dogadują. Kalata, była członkini Samoobrony, posiada spore polityczne doświadczenie, z którego być może Paula wkrótce skorzysta.

Okazuje się jednak, że gdyby Marciniak chciała zostać posłanką, wcale nie musi prosić o wsparcie swoją koleżankę!

- Ostatnio miałam spotkanie z marszałkiem Wenderlichem, który był zafascynowany tym, co robię dla polskiego więziennictwa. Powiedział, że jeśli kiedykolwiek będę chciała wstąpić do polityki to znajdzie się dla mnie miejsce w szeregach jego partii. Chciał nawet poznać mnie z Panem Napieralskim – wyznała AfterParty piosenkarka.

Aktualnie Paula zamierza się skupić na swojej karierze muzycznej, ale być może za jakiś czas pomyśli poważnie o tej propozycji.

- Jeśli znudzi mi się muzyka, czemu nie! Jestem taką osobą, że jeśli coś sobie umyślę z pewnością będę to robić – zastanawia się artystka. – Kręci mnie władza i to, że można coś zmienić, na przykład jakąś ustawę.

Gwiazda, która ma na koncie kilka występów w więzieniu będąc posłanką chciałaby zająć się właśnie tą tematyką.

Myślicie, że Paula poradziłaby sobie w partyjnych szeregach?

