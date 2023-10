To rok pełen zmian dla Katarzyny Skrzyneckiej. Aktorka pożegnała się z "Twoja twarz brzmi znajomo" po tym, jak dyrektorem programowym został Edward Miszczak. Teraz jednak gwiazda przekazała swoim fanom znacznie lepsze wieści. Obserwatorzy aktorki są zachwyceni i już nie mogą się doczekać. O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły.

W ostatnim czasie poznaliśmy szczegóły nowego programu Katarzyny Skrzyneckiej i Piotra Gąsowskiego. Nierozłączna para zniknęła z "Twoja twarz brzmi znajomo" po tym, jak zwolniono aktorkę. Jej przyjaciel z show postanowił odejść w geście solidarności. Gwiazda pojawi się także na dużym ekranie. Właśnie poinformowała, że pracuje na planie piątej części kultowej serii "Kogel-mogel".

Tak. Brawo dla wszystkich Państwa, którzy w mig odgadli, jaka postać filmowa może chodzić w takich butach. Oczywiście tylko pani Marlenka Wolańska z sagi kinowej "Kogel-mogel". Od 10 dni rozpoczęły się zdjęcia do nowej, 5. części fabuły "Kogel-mogel 5, czyli Baby Boom". Komu się urodzi? I co się "urodzi" w perypetiach tej zwariowanej nowobogackiej rodzinki Wolańskich wraz z mamuńką-teściową (przezabawna Dorotą Stalińską)... Najważniejsze, że na bogato. Dużo rzęs, dużo biżuterii, dużo markowych rzeczy (nie musi prasować, ma być drogo!). Dużo nadgadatliwości tych — na swój sposób — urokliwych pańć "jakby luksusowo" i tym razem Piotruś (Maciej Zakościelny) w roli głównej, musi sprostać. No właśnie. Sprostać czemu? Lub komu? Tego dowiecie się w kinach. Praca na planie w tych "stylówkach" w warunkach ekstremalnych upałów nie jest zadaniem łatwym, ale ekipa super. Trzymajcie za nas kciuki — napisała na Instagramie.