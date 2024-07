Robert Lewandowski znów zadziwia - na boisku, gdzie po ostatnim weekendzie uznano go najlepszym piłkarzem kolejki Bundesligi, ale nie tylko. To, co zrobił na treningu, stało się hitem sieci...

Robert Lewandowski został uznany przez magazyn "Kicker" najlepszym piłkarzem 17. kolejki ligi niemieckiej! Od dziennikarzy magazynu otrzymał notę 1,5 - a to oznacza klasę światową! Tak dobre oceny zdobył za dwa gole strzelone dla Bayernu Monachium w spotkaniu z Freiburgiem, wygranym 2:1. Szczególnie efektowną bramką meczu inaugurującego rywalizację w Bundeslidze w nowym roku był drugi gol Lewandowskiego. Zdobył go już w doliczonym czasie gry, popisując się przy tym wielkim kunsztem - najpierw piłkę przyjął na klatkę piersiową, potem podbił ją prawą nogą i natychmiast strzelił z lewej! Piłka od słupka odbiła się wprost do bramki.

Robert Lewandowski i jego trick z koszulką

Robert Lewandowski pochwalił się też swoimi umiejętnościami na treningu. Kamera klubowa Bayernu zarejestrowała jak Robert na boisku zdejmuje i zakłada koszulkę trzymając cały czas na karku piłkę! To wideo naprawdę warto zobaczyć!

Jak podoba Wam się trick Roberta? Efektowny!