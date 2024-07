2 z 10

AVON - balsam do stylizacji termicznej każdego rodzaju włosów (Advance Techniques)



Produkty z serii Advance Techniques zaspokajają potrzeby nawet najbardziej wymagających włosów. Zaawansowane technologie i skuteczne formuły sprawiają, że profesjonalna pielęgnacja włosów staje się zdecydowanie łatwiejsza. Nowy balsam do stylizacji termicznej odpowiednio zadba o włosy podczas suszenia, prostowania czy poddawania ich działaniu lokówki. Dzięki termoaktywnej formule kosmetyk stanowi skutecznie zabezpieczenie włosów przed szkodliwym działaniem wysokich temperatur. Balsam nie tylko uławia układanie włosów, ale również dogłębnie odżywia i nawilża je. Zastosowanie balsamu gwarantuje efekt jedwabiście miękkich i gładkich włosów, który utrzymuje się do następnego mycia.

Sposób użycia: produkt należy równomiernie rozprowadzać na włosach po osuszeniu ich ręcznikiem. Następnie należy układać włosy jak zwykle.

Balsam do stylizacji termicznej można stosować do wszystkich rodzajów włosów.

Cena ok. 17 zł / 100 ml