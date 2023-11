Dobra pielęgnacja to klucz do sukcesu. Jeśli twoje włosy są zadbane i zdrowe, zdecydowanie lepiej poddają się codziennej stylizacji, dzięki czemu prezentują się świetnie. Ale jak to robić, żeby połączyć te dwie rzeczy i mieć satysfakcję z efektu? Sprawdź nasze rozwiązania.

Wstajesz na ostatnią chwilę, śpieszysz się nie masz czasu nawet nałożyć odżywki, a co dopiero zabawa w stylizację? Twoje włosy coraz częściej się łamią, są przesuszone i trudne do ułożenia? To szara rzeczywistość wielu z nas. Ale wcale nie musi tak być! Wystarczy dobra organizacja i 10 minut każdego dnia na pielęgnację. Jeśli do tego zainwestujesz w dobre produkty do stylizacji, możesz mieć pewność, że bardzo szybko zauważysz zmianę w kondycji twoich włosów.

KROK 1 - rozpocznij od codziennej pielęgnacji

Najważniejszy się dobór kosmetyków, które są odpowiednie dla twoich włosów. Przeanalizuj ich obecny stan, a następnie wybierz szampon, odżywkę i maskę, które odbudują twoje włosy i dodadzą im blasku i naturalnej lekkości. Staraj się być konsekwentna, jeśli naprawdę nie masz czasu na pielęgnację rano, poświęć swoim włosom 5-15 minut wieczorem. Możesz nałożyć kosmetyki podczas wieczornej kąpieli, owinąć głowę ciepłym ręcznikiem i spokojnie czytać w tym czasie książkę lub oglądać ulubiony serial. Raz w miesiącu udaj się do specjalisty na dedykowany rytuał pielęgnacyjny dla twoich włosów, a na co dzień chroń je przez słońcem i zanieczyszczeniami. Po miesiącu twoje włosy będą wyglądały zdecydowanie lepiej i będą gotowe na dzienną dawkę kobiecej stylizacji.

KROK 2 - wybierz dobrej jakości sprzęt do stylizacji

Pomyśl o tym jak poprawić wygląd swojej fryzury i odpowiednio dobrać ją do twojej osobowości, pamiętaj że najważniejszy jest naturalny i lekki efekt. Skup się na wyborze odpowiedniego sprzętu do stylizacji włosów. Na rynku można znaleźć masę przeróżnych lokówek i suszarek, ale pamiętaj - nie każdy sprzęt zadba o twoje włosy i spełni twoje oczekiwania. Dlatego bardzo skrupulatnie zapoznaj się z nowościami, które obecnie pojawiły się w sprzedaży. Rekomendujemy sprzęty, które nie tylko stylizują włosy, ale również dbają o zachowanie ich naturalnego nawilżenia i chronią przed ich przegrzaniem. Naszym numerem jeden jest obecnie seria urządzeń do stylizacji włosów marki Philips, wykorzystująca technologię MoistureProtect, która jak sama nazwa wskazuje chroni włosy jednocześnie kontrolując i dostosowując temperaturę, w celu zwiększenia połysku i zachowania naturalnego nawilżenia włosów. Nie ma nic lepszego niż lokówka, czy prostownica, która sama chroni włosy przed przegrzaniem i zapewnia optymalną temperaturę! W skład serii wchodzi nie tylko suszarka z masażerem, ale również prostownica i lokówka automatyczna. Dzięki nim nie tylko zadbasz o wygląd swojej fryzury, ale będziesz miała pewność, że twoje włosy są zdrowe i bezpieczne każdego dnia.

KROK 3 - bądź kreatywna i odkrywaj nowe możliwości stylizacji

Masz już odpowiedni sprzęt? Pomyśl jak sprytnie go wykorzystać, bądź kreatywna i staraj się każdego dnia zmieniać wygląd swoich włosów. Pamiętaj, że jedno cięcie może stwarzać masę możliwości stylizacyjnych, bez względu na długość i strukturę twoich włosów. Rano wysusz je naturalnie stosując suszarkę MositureProtect, która wyposażona jest w specjalny czujnik podczerwieni, dzięki czemu stale reguluje i dobiera optymalną temperaturę suszenia. Twoje włosy nawet po porannej dawce suszenia, będą stale lekkie i nawilżone, a tym samym zdrowe. Naturalny ruszony wiatrem look, to idealna wersja do pracy.

Jeśli wybierasz się na ważny służbowy lunch, masz egzamin lub spotkanie rekrutacyjne wybierz opcję prostych, klasycznych stylizacji. Pomoże Ci w tym prostownica z serii MositureProtect, która diagnozuje włosy 30 razy na sekundę, bardzo skrupulatnie dostosowując temperaturę i nawilżenie włosów, chroniąc je tym samym przed zniszczeniem. Profesjonalne płytki pokryte tytanem sprawią, że wyprostujesz włosy jeszcze szybciej, bez uszczerbku dla ich kondycji.

Na wieczór warto zaszaleć i dodać swojej fryzurze elegancji i kobiecości. Dlatego naturalne efektowne loki, to strzał w dziesiątkę. Lokówka automatyczna Philips MoistureProtect pozwala samodzielnie stworzyć loki pełne blasku dzięki inteligentnemu systemowi kręcenia włosów. Technologia MoistureProtect pogłębia blask i zachowuje naturalne nawilżenie pasm, podczas gdy funkcja pielęgnacji jonowej zapobiega naelektryzowaniu i puszeniu się włosów. Teraz możesz sama w domu każdego dnia odmieniać swoją fryzurę, mając pewność że twoje włosy są bezpieczne, zdrowe i odpowiednio nawilżone!