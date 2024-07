1 z 6

Tomasz Zimoch rozpoczął treningi do siódmej edycji programu "Taniec z Gwiazdami"! Popularny dziennikarz sportowy ostro zabrał się do pracy przed pierwszym odcinkiem na żywo, a zdjęciami z sali treningowej pochwalił się swoim fanom na Facebooku. Sądząc po opisach pod fotkami, lekcje tańca nie należą do najłatwiejszych ;)

Uciec!!! Ale dokąd- napisał.

Z kim Tomasz Zimoch wystąpi w Tańcu z Gwiazdami? Okazuje się, że taneczną partnerką dziennikarza została Paulina Biernat! Według doniesień Super Expressu to właśnie przyjaciółka Michała Szpaka będzie teraz walczyć o Kryształową Kulę razem z Tomaszem Zimochem.

Zobaczcie pierwsze zdjęcia z treningów Tomasza Zimocha! Będziecie kibicować tej parze?

