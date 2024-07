Tomasz Kot wykorzystuje swoje „pięć minut”. W przeciągu kilku lat zagrał chyba w większości krajowych produkcji kinowych. Jego pozycja wydaje się nie zachwiana. Reżyserzy wiedzą, że osoba Tomasza przyciągnie tłumy fanów przed ekrany. Najnowsze dzieło w jakim wystąpił aktor to film Marka Lechkiego „Erratum”. Kot gra w nim głównego bohatera. Film trafi do naszych kin 8 kwietnia. Jak podaje „Super Express” dzieło zostało nominowane do nagrody „European Time for Peace”.

Kot także został doceniony przez komisję, która nominowała go w kategorii najlepszegy aktor pierwszoplanowy.

Gratulujemy i życzymy wygranej!

Reklama

Tulipan