Tomasz Karolak nie planuje ślubu z Violą Kołakowską? "Fakt" informuje, że aktor nie jest jeszcze gotów na tak poważne deklaracje. I chociaż po tym, jak Tomasz Karolak oświadczył się swojej partnerce na scenie w Tatrze IMKA i wszyscy czekali na informacje o ich ślubie - wszystko wskazuje na to, że nie prędko o nim usłyszymy.

Tomek zasłania się brakiem czasu. Ma na głowie teatr, serial i inne zobowiązania, a to idealna wymówka. A tak naprawdę, boi się po prostu tak poważnej deklaracji. Już same zaręczyny sporo go kosztowały - zdradził tabloidowi znajomy pary.