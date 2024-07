Zaledwie kilka dni temu Tomasz Karolak naraził się swoim sąsiadom zastawiając ich garaże wielkim autem. A ci napisali liścik, który włożyli za szybę samochodu Karolaka. Napisali, by aktor więcej nie blokował wjazdu na parking.

Wiele wskazuje, że informacja od sąsiadów zadziałała. Tomasz Karolak przestał parkować w niedozwolonym miejscu... Co więcej, aktor w rozmowie z Faktem przyznał, że swój samochód zostawia w innej dzielnicy!

Tomasz Karolak przyznał się do tego odpowiadając na pytanie, czemu po ostatniej imprezie odwiózł Violę Kołakowską do domu a sam odjechał.

Najpierw pojechałem zawieźć swoją partnerkę do domu, a później udałem się na Mokotów. Tam od kilku lat wynajmuję miejsce parkingowe. A do domu powróciłem po prostu taksówką. Tam, gdzie mieszkamy, jest spory problem z parkowaniem, nie ma miejsc dla samochodów. A moje auto jest więcej warte, dlatego nie ryzykuję i odstawiam je w innym miejscu.

Sąsiedzi Tomasza Karolaka z pewnością będą zachwyceni jego wypowiedzią ;)

