W Polsce jednym z niewielu mężczyzn, którzy znają się na modzie, jest Tomasz Jacyków. Z jego zdaniem, podobnie jak z Joanną Horodyńską, zgadza się mnóstwo gwiazd polskiego show-biznesu. W swoich opiniach bywa bezwzględny. Przypomnijmy: Jacyków ocenił stylizację Olejnik: Nie wygląda to źle

Nic więc dziwnego, że stacja Polsat Cafe doceniła jego potencjał i stylista otrzymał swój własny program "Jacyków w twojej szafie", gdzie będzie odwiedzał kobiety, które chcą zmienić swój styl poprzez... przeróbkę starych ubrań z szafy. W rozmowie z nami Tomasz zapewnia, że takie małe kroki mogą odmienić nam życie:

Umiem szyć i będę miał okazję, to pokazać, ale to nie jest program, gdzie ja będę mógł pokazać, że ja umiem szyć, tylko program jest po to żeby otworzyć ludziom głowę, żeby pomóc. W tym obłędzie mnóstwa rzeczy, zalewy sieciówek, temu, że mamy poczucie pełnej szafy i nic tam nie ma. Ja jestem po to, żeby pokazać, że jednak jest. Bohaterki mają być kobiety od 20 do 70 roku życia, które mają ochotę na korzystanie z ubrań i na cieszenie się z życia. Mamy w szafie mnóstwo rzeczy. Niektóre są takie, które w danej formie nie nadają się do noszenia. Małe przeróbki sprawią, że powstaje nowa jakość. Pokażę, że ze starej beznadziejnej spódnicy i bluzki da się zrobić świetną sukienkę. Zmieniam w szafie, zmieniam w głowie, zmieniam w życiu - przekonuje nas Jacyków