Tomasz Barański na otwarciu nowego klubu Teatro Cubano. Tancerz pojawił się na piątkowej imprezie w Warszawie i jak widać, świetnie się bawił w towarzystwie tajemniczej blondynki! Od rozstania Tomasza Barańskiego z Klaudią Halejcio minęło już kilka miesięcy. Zarówno tancerz, jak i aktorka do tej pory nie pokazywali się publicznie u boku nowych partnerów. Nigdy również nie zdradzili, czy ich serca znów są zajęte. Teraz Tomasz Barański pojawił się na oficjalnej imprezie, podczas której bawił się z piękną dziewczyną. I chociaż początkowo wyglądali na nieco zaskoczonych obecnością fotoreporterów, to po chwili chętnie pozowali do wspólnych zdjęć.

Zobaczcie sami, jak na otwarciu klubu bawił się Tomasz Barański!

