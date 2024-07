Klaudia Halejcio i Tomasz Barański rozstali się. Jak dowiedziało się "Party", para rozstała się, ponieważ nie miała dla siebie czasu. Z powodu wielu obowiązków zawodowych nie przebywali często ze sobą i przez to oddalili się od siebie. Klaudia spakowała się i wyprowadziła z ich warszawskiego mieszkania. Ale "Twoje Imperium" przedstawia jeszcze inne powody rozstania pary. Trzy tygodnie przed świętami Klaudia Halejcio i Tomasz Barański pokłócili się tak bardzo, że aktorka spakowała walizki i wyniosła się do swoich rodziców. Co ich poróżniło? Odmienna wizja wspólnej przyszłości: tancerz chciałby ożenić się i założyć rodzinę, a aktorka jeszcze nie jest na to gotowa i woli robić karierę. Tomasz Barański ma 38 lat, a Klaudia Halejcio dopiero 25. Przy takiej różnicy wieku można mieć inne spojrzenia na życie i zupełnie inne priorytety...

Reklama

Jak zatem będą wyglądały święta byłej pary? W zeszłym roku spędzali je razem i wyprawiali święta dla 2-ch rodzin w swoim mieszkaniu. Teraz Barański jest w górach, a święta zamierza spędzić z dwiema starszymi siostrami w Kielcach. Klaudia Halejcio zostanie na święta w Warszawie ze swoimi rodzicami, u których mieszka. Szkoda, że to koniec ich miłości, ładna i fajna była z nich para.

Zobacz: Klaudia Halejcio i Tomasz Barański szczerze o swoim związku. Czy tancerz jest... zazdrośnikiem?

Zobacz także

Klaudia Halejcio i Tomasz Barański byli parą przez dwa lata, poznali się w "Tańcu z gwiazdami".

East News

Klaudia i Tomek rozstali się tuż przed świętami.

Reklama

Klaudia i Tomasz tworzyli ładną parę.