Mamy smutną wiadomość dla entuzjastów Jasia Fasoli. Nie będą już nagrywane kolejne części przygód kultowego bohatera brytyjskiego kina. Rowan Atkinson, który wcielał się w postać Fasoli i do dziś jest utożsamiany głównie z tą rolą, oficjalnie oznajmił to podczas wywiadu dla brytyjskiej stacji radiowej.

- Zawsze postrzegałem Jasia Fasolę jako postać ponadczasową. Nie chcę aby się zestarzał, a jeśli wcieliłbym się w jego rolę właśnie teraz, byłoby to nieuchronne, czy nam się to podoba, czy nie - powiedział komik w rozmowie z Radio BBC.



Serial "Jaś Fasola" był emitowany premierowo w Wielkiej Brytanii w latach 1989–1995. Pożegnaniem z postacią, był dla 56-letniego Rowana Atkinsona pełnometrażowy film "Wakacje Jasia Fasoli" z 2007 roku.



Będziecie tęsknić?



