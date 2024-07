Już teraz we wszystkich sklepach Glitter w Polsce znajdziecie biżuterię i akcesoria, która wyjątkowo spodobała się naszej redakcji. Produkty oznaczone chmurką "Fleszstyle.pl POLECA" to gwarancja najmodniejszego wyboru! Nasza redakcja wybrała swoich ulubieńców spośród szerokiego asortymentu jaki możecie znaleźć w sklepach marki. Wybraliśmy wspaniałą biżuterię, akcesoria do włosów i gadżety do komórek, czy tabletów. My już je mamy, a wy?

Marka Glitter oferuje szeroki asortyment niedrogiej, modnej biżuterii i akcesoriów dla kobiet w każdym wieku. Glitter został założony w 1992 roku przez Bergendahl - szwedzką firmę rodzinną mającą ponad 90 letnią tradycję. Glitter posiada 250 sklepów w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii i Polsce. Z czego aż 30 znajduje się w naszym kraju.

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz jakie produkty Glitter pokochaliśmy: