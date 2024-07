TK Maxx to mekka wszystkich miłośników markowych zakupów. W jednym miejscu znajdziesz wszystko: od damskich sukienek od znanych projektantów, po najmodniejsze modele męskich butów i designerskie akcesoria do domu. Jak jednak odnaleźć się wśród tysięcy produktów i wybrać coś dla siebie? Spieszymy z pomocą - mamy dla Was kilka wskazówek, dzięki którym zakupy będą przyjemnością.

Koncepcja firmy opiera się na unikatowym modelu off-price. Co to oznacza? Że po prostu jest taniej! W TK Maxx możesz znaleźć produkty znanych marek i projektantów po okazyjnych cenach – nawet do 60% taniej od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie!

Co więcej, w odróżnieniu od innych sklepów, które zaopatrują się w dostawy kilka razy do roku, TK Maxx uzupełnia asortyment aż kilka razy w tygodniu. Kupcy pracujący dla sieci codziennie przeszukują aktualne kolekcje projektantów i wybierają co najlepsze modowe i wnętrzarskie perełki.

Częste dostawy i ogromna liczba marek sprawia, że asortyment TK Maxx jest naprawdę duży. Jak zatem odnaleźć się w tym ogromie produktów?

Oto kilka wskazówek, dzięki którym będziesz mógł w pełni skorzystać z wizyty w TK Maxx i robić zakupy jak mistrz! :)

Otwórz się!

Materiały prasowe | Biała marynarka 199,99 zł; Błękitna spódnica 129,99 zł; Srebrne buty na obcasie 84,99 zł; Błękitna torba 199,99 zł

Zmień się w poszukiwacza przygód, doświadczeń, a przede wszystkim modowych perełek już od momentu wejścia do sklepu. Kieruj się zasadą „bezkresnych możliwości”! Dzięki temu jesteś w stanie znaleźć produkty, których nawet nie szukałeś, a będą Ci służyły!

Przygotuj się do zakupów

Materiały prasowe | Jasnoniebieska koszula, 69,99 zł; Ciemne jeansy, 79,99 zł; Żółta kurtka typu bomber, 549,99 zł; Szaro-miętowe okulary słoneczne, 199,99 zł; Szare trampki, 169,99 zł

Wchodząc do sklepu chwyć za koszyk i wrzucaj do niego to, co od razu wpadnie Ci w oko. Produkty w TK Maxx to często pojedyncze sztuki markowych kolekcji i za chwilę mogą zniknąć. Chwytaj więc póki jeszcze są!

Łowienie perełek

Materiały prasowe | Zielona spódnica, 269,99 zł; Czerwona bluzka, 549,99 zł; Czarne buty na obcasie z kolorowymi elementami, 99,99 zł; Czarna ramoneska z haftami, 269,99 zł

W działach modowych (np. damskim) szukaj ubrań pamiętając o tym, że asortyment rozmieszczony jest z podziałem na kategorię (np. sukienki) oraz rozmiar (np. 38).

Masz tylko chwilę?

Materiały prasowe | Kimono w kwiatowy wzór, 59,99 zł; Jednoczęściowy strój kąpielowy, 129,99 zł; Kapelusz słoneczny, 54,99 zł; Brązowe buty na koturnie, 169,99 zł; Walizki, od 299,99 do 399,99 zł

Zrób z zakupów misję! Wejdź tylko do jednego z działów (np. akcesoria, dział dla domu, obuwie) i szukaj swoich zdobyczy tylko w obrębie tej części sklepu.

Często odwiedzaj

Materiały prasowe | Dżinsowa kurtka z kolorowymi naszywkami, 169,99 zł; Okulary słoneczne z kwiatowym motywem, 134,99 zł; Białe szorty, 59,99 zł; Srebrne buty z odkrytą piątą, 84,99 zł; Różowy plecak, 169,99 zł

Do każdego sklepu asortyment dostarczany jest kilka razy w tygodniu, aby klienci zawsze mieli duży wybór unikalnych produktów. Warto zatem zaglądać do TK Maxx regularnie – za każdym razem znajdziesz coś nowego.

Chwytaj okazję

Materiały prasowe | Brązowa sukienka, 299,99 zł; Pomarańczowa kurtka, 399,99 zł; Sandały na koturnie, 99,99 zł; Walizki, od 249,99 do 329,99 zł

To co widzisz może zaraz zniknąć z półek i wieszaków. Cały asortyment znajduje się na sali sprzedaży – nie ma magazynów, w których przechowywane są dodatkowe sztuki danego produktu. Należy zatem szybko chwytać okazję!

Materiały prasowe | Koszula, 99,99 zł; Spodnie, 69,99 zł; Dżinsowa kurtka, 129,99 zł; Niebieskie buty, 99,99 zł

Gotowi na zakupy? Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy TK Maxx