Wszyscy pamiętamy kultową postać Carrie Bradshaw, która w wysokich butach i tiulowej spódnicy szła pewnym krokiem ulicami Nowego Jorku. Ty także możesz stać się miejską primaballeriną, bowiem nie ma nic bardziej kobiecego niż rozkloszowana, plisowana spódnica. Jeśli dodamy do niej jeszcze lekkość tiulu i pudrowy kolor różu otrzymamy bardzo romantyczny efekt. Dzięki wszystej szerokiej gumce pięknie podkreśli Twoją talię, a delikatny materiał sprawi, że wdzięcznie będzie się układać z każdym Twoim ruchem. A to wszystko możesz już mieć za mniej niż 100 zł!

Nie myśl jednak, że tę część garderoby wykorzystasz jedynie na wielkie wyjścia. Taka spódnica pasuje zarówno do bawełnianego t-shirtu z nadrukiem jak i do skórzanego topu. Świetnie też współgra z krótkim żakietem i gładkiej bluzce w stonowanym kolorze w wersji na co dzień. I co ważne - wcale nie musisz mieć do niej butów na wysokim obcasie. Lekkie baletki będą wyglądały uroczo!

Nasza redakcja przygotowała trzy zestawy dzięki którym tiulowa spódnica będzie Ci towarzyszyć w pracy, na imprezie lub podczas wypadu za miasto.

Kolaż 1: spódnica Tally Weijl 89 zł, buty Aldo 299 zł, torebka Mango 119 zł, rękawiczki Stereo 39 zł, bransoletka i pierścionek Gucci ok. 999 zł, skórzany top Ochnik 799 zł, okulary Stereo 39 zł, łańcuszek Mango 129 zł



Kolaż 2: spódnica Tally Weijl 89 zł, czarne buty H&M 119 zł, beżowe koturny H&M 99 zł, torba z naturalnej skóry Nine West 499 zł, okulary Prada 1199 zł, bransoletki H&M 19 zł, żakiet H&M 129 zł, beżowa bluzka Mango 79 zł





Kolaż 3: spódnica Tally Weijl 89 zł, t-shirt Mango 49 zł, buty Fleql 39 zł, szary t-shirt Esotiq 54 zł, okulary Dolce&Gabbana 999 zł, torebka Ochnik 299 zł, kolczyki Stereo 15 zł, bransoletka Deco Art 250 zł