1 z 12

W październiku miało premierę widowisko "The one grand show", do którego kostiumy zaprojektował Jean Paul Gaultier. Projektant stworzył aż 500 oryginalnych kostiumów, a do ich ozdobienia użył 150 tysięcy kryształków Swarovskiego. Było to możliwe, bo budżet tego show wynosił… 11 milionów euro.

Party.pl oglądało to wyjątkowe show i jest pod wrażeniem dopracowania każdego szczegółu choreografii, piosenek, kostiumów i popisów akrobatycznych.

Pisaliśmy już o czym jest rewia "The one grand show", opisywaliśmy też pracę nad kostiumami wybitnego projektanta. Teraz prezentujemy krótki wywiad z Justyną Wołoch, tancerką która pracuje przy spektaklu.

Taniec i to co dzieje się na scenie berlińskiego Friedrichstadt-Palast w rewii jest bardzo spektakularne. Czy zatem trudno jest dostać się do tak elitarnego, wyselekcjonowanego zespołu tanecznego?