„The One Grand Show” to rewia z prawdziwego zdarzenia! 500 bajecznych kostiumów samego Jeana Paula Gaultiera, niezwykła gra świateł i porywająca choreografia - to wszystko do zobaczenia w teatrze rewiowym Friedrichstadt-Palast w Berlinie. Nowe przedstawienie w październiku weszło na afisz.

O czym jest „The One Grand Show”? Opuszczony teatr rewiowy zostaje wyrwany z głębokiego snu i przemieniony w podziemną imprezę. Młody chłopak zatraca się w atmosferze tego miejsca, a charyzmatyczna dyrektorka teatru ma plan przywrócić jego dawną świetność. Przeszłość i teraźniejszość miksują się ze sobą na scenie, łączy jawa ze snem... Chłopak zaczyna rozumieć czego tak naprawdę szukał trafiają w to miejsce... Miłości. Show jednak nie ma myśli przewodniej. Jest to połączenie scen z zapierających dech w choreografii, gry świateł czy kostiumów i piosenek.

"The One..." to najbardziej kosztowna produkcja w Europie. Ponad 100 artystów na największej scenie teatralnej świata, efekty specjalne i budżet tej produkcji to ponad jedenaście milionów euro. A do tego wystawiane w niezwykłym miejscu Friedrichstadt-Palast w stuletnim budynku - największej scenie w Berlinie. Uwagę przykuwają kostiumy w „The One Grand Show”. To projekty Jeana Paula Gaultiera! Legendarny projektant i autor takich spektakularnych kreacji Madonny czy Kylie Minogue, tym razem stworzył coś o czym marzył od dziecka.

Marzyłem o pracy przy rewii, odkąd jako mały chłopiec zobaczyłem premierę „Les Folies Bergère" u babci w telewizji. Następnego dnia miałem w szkole kłopoty, bo szkicowałem dziewczyny w strojach z piór i siateczki. Ale wtedy zrozumiałem też, że dzięki moim rysunkom mogę być podziwiany, bo zostałem doceniony przez kolegów z klasy – wyznał Gaultier.

W spektaklu występują takie gwiazdy estrady jak Roman Lob (reprezentował Niemcy w 2012 roku na Eurowizji), KT Tunstall, Gregor Meyle, Brigitte Oelke. A o efekty specjalne i choreografię zadbali specjaliści, którzy tworzą wielkie trasy Madonny, Britney Spears czy Beyonce.

„The One Grand Show” ma być wystawiane do połowy 2018 roku. Czas trwania: ok. 2,5 godzin, łącznie z 25-minutową przerwą.