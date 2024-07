Dramatyczne wydarzenia w Nicei przypomniały światu, że terroryzm ciągle jest największym zagrożeniem Europy. Podczas zamachu w Nicei, we Francji przebywała Małgorzata Rozenek, która miała uczestniczyć w paradzie w Nicei, o czym poinformowała na Instagramie we wzruszającym wpisie. Jak inne polskie gwiazdy reagują na ataki terrorystyczne? Rafał Maślak jest przekonany, że Polska także powinna obawiać się zamachów:

Jeżeli tak dalej pójdzie, to niewykluczone, że to dojdzie dalej do Polski. W momencie kiedy schodzę do metra, to ogarniają mnie takie myśli, że przebywam z ludźmi, o których nie wiem zupełnie nic.