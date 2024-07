Tomasz Terlikowski stanął w obronie Ewy Chodakowskiej! Kontrowersyjny dziennikarz odniósł się do fali hejtu, z jaką słynna trenerka zmierzyła się kilka tygodni temu. Tuż przed świętami wielkanocnymi Ewa Chodakowska złożyła swoim fanom życzenia cytując Jana Pawła II i pokazując zdjęcie krzyża. Wpis trenerki nie wszystkim przypadł do gustu. Internauci w mocnych słowach krytykowali Ewę Chodakowską.

Ewa Chodakowska odpowiedziała na hejt internautów i broniła swojego wpisu przyznając, że jest praktykującą katoliczką. Głośne przyznanie się do swojej wiary niezbyt przychylnie skomentowała wówczas Karolina Korwin-Piotrowska. Dziennikarka zamieściła wpis Ewy Chodakowskiej w swoim artykule na wp.pl w którym krytykowała gwiazdy za lansowanie się poprzez wyznania o swojej wierze.

Ostatnio to zalewa polską sieć, choć jeszcze nie tak dawno końmi celebryty do wyznań o wierze nie można było zaciągnąć. Tak, jeszcze parę lat temu było to "zbyt intymne", by o tym publicznie mówić. Sama to wielokrotnie słyszałam. Ale teraz, kiedy u władzy jest określona opcja, nagle wszyscy w Boga wierzą i plotą o tym na prawo i lewo.Nic dziwnego, że odbiorcy czują jakąś koniunkturalną ściemę, myślą, że to fałsz i kolejna poza, bo wiara jako rzecz intymna, przynajmniej do niedawna, teraz stała się narzędziem w walce o władzę i wizerunek. Stała się drogą do zarabiania pieniędzy, do medialnej obecności- napisała wówczas Karolina Korwin-Piotrowska.