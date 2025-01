„Wzgórze psów” to jedna z najważniejszych książek w twórczości Jakuba Żulczyka nie tylko dla jego fanów, ale i samego autora. Nic dziwnego, że wiadomość o ekranizacji powieści wywołała ogromne zainteresowanie. Zwłaszcza że pisarz ma już za sobą udaną współpracę z Netfliksem. Adaptacja „Informacji zwrotnej” z Arkadiuszem Jakubikiem doczekała się pozytywnych recenzji i cieszyła się dużą oglądalnością. Wcześniej euforię wywołała seria „Ślepnąc od świateł”, która powstała dla HBO. Kilka tygodni temu w sieci ukazał się zwiastun „Wzgórza psów”. W środę, 8 stycznia serial w całości pojawił się na Netfliksie. Szykuje się kolejny sukces?

Reklama

„Wzgórze psów” już na Netfliskie. O czym jest ekranizacja powieści Żulczyka?

Najnowszy serial na podstawie powieści Jakuba Żulczyka, „Wzgórze psów” opowiada o losach Mikołaja Głowackiego. Popularny pisarz z dużym sukcesem na koncie po latach wraca do rodzinnej miejscowości. W przeszłości uciekł z Zyborka przed trudnymi wydarzeniami. Ale to właśnie powieść o dawnej zbrodni przyniosła mu sławę.

Podczas powrotu do rodzinnego miasta towarzyszy mu żona Justyna, dziennikarka śledcza, pisząca do jednej z największych redakcji w kraju. Małżeństwo ma zamiar wziąć udział w przyjęciu urodzinowym Tomasza, ojca Mikołaja, który jest wpływowym lokalnym aktywistą. Jego grupa walczy z lokalną korupcją i chce pokrzyżować plany inwestycyjne, przez które mieszkańcy Zyborka mogą stracić domy.

W okolicy dochodzi do morderstwa, a toczące się śledztwo z czasem odkrywa kolejne powiązania ze zbrodnią sprzed lat. Mikołaj ponownie musi się zmierzyć z demonami z przeszłości. W sprawę zaangażuje również jego partnerka, która rozpocznie własne dziennikarskie dochodzenie.

Gwiazdorska obsada „Wzgórza psów”

Nowy hit Netfliksa przyciągnie widzów nie tylko nazwiskiem Jakuba Żulczyka, ale również gwiazdorską obsadą, jaką widzowie zobaczą we „Wzgórzu psów”. W serialu zagrali Mateusz Kościukiewicz („Bracia”), Robert Więckiewicz („Ślepnąć od świateł”), Jaśmina Polak („Hardkor Disco”) oraz Wojciech Zieliński („Furioza”).

Za reżyserię „Wzgórza psów” odpowiadają Piotr Domalewski („Sexify”, „Cicha noc”, „Hiacynt”) oraz Jacek Borcuch („Warszawianka”, „Słodki koniec dnia”). Pierwszy z wymienionych reżyserów pracował z Jakubem Żulczykiem nad scenariuszem do ekranizacji.

Co na to internauci? Ten komentarz mówi wszystko: „No to dziś wieczór zaplanowany”. Produkcja Netfliksa z pewnością szybko wskoczy do czołówki rankingu popularności amerykańskiego giganta streamingowego. Pierwsze recenzje wychwalają niezawodnego Roberta Więckiewicza.

Przypominamy, że niedawno pisaliśmy też o polskim serialu kryminalnym z Dębską i Musiałem. „Śleboda” to głośna produkcja SkyShowtime, która cieszyła się dużą oglądalnością pod koniec ubiegłego roku.

Reklama

Zobacz także: To najlepszy polski serial 2024 roku. Możecie obejrzeć go już dzisiaj