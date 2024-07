Sylwia Grzeszczak pokazała teledysk do piosenki "Bezdroża", którą nagrała ze zwycięzcą programu "The Voice of Poland" Mateuszem Ziółko.

Teledysk "Bezdroża" ma po 1 godzinie od premiery w sieci 13 tys. wyświetleń na serwisie YouTube. Fani Sylwii Grzeszczak są zachwyceni jej nową piosenką, do której słowa napisał jej mąż Liber. Teraz wokalistka zbiera komplementy na temat nastrojowego teledysku.

Sylwia Grzeszczak często nie zapowiada swoich premier. Wrzuca piosenki do sieci, a i tak odzew jej fanów jest natychmiastowy.

Zobaczcie teledysk i oceńcie sami, czy podoba Wam się nowa produkcja Grzeszczak.

