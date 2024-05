Sylwia Grzeszczak w niedalekiej przeszłości wypuściła swój singiel "Motyle", który osiągnął niebotycznie dużą popularność. Teraz "idąc za ciosem" piosenkarka postanowiła ogłosić radosne wieści. O co chodzi tym razem? Zobaczcie sami!

Sylwia Grzeszczak to znana wokalistka, która ma na swoim koncie wiele udanych piosenek. Ostatnio życie prywatne piosenkarki się nieco skomplikowało, ponieważ ogłosiła rozstanie ze swoim długoletnim partnerem - Liberem, jednak jej kariera zawodowa nabiera coraz szybszego tempa. Para nie kryje również, że mimo rozstania nadal będą pracować razem.

Napisaliśmy mnóstwo piosenek ze sobą, singli, które zna mnóstwo ludzi. Właściwie Marcin pisał teksty do prawie wszystkich piosenek. To dla mnie bardzo ważne. Nie sądzę, żeby to się nagle zmieniło. Nie ma co ukrywać. Jest jak jest. Dla nas praca to przyjemność i zawsze sprawiało nam to mnóstwo radości, że wspólnie działamy

- mówiła Sylwia w wywiadzie dla Radia Zet.