Ricky Martin był jedną z największych gwiazd muzyki pop przełomu XX i XXI wieku. Wokalista wylansował takie przeboje jak "Maria" czy "Livin La Vida Loca". Przez ostatnie lata gwiazdor zawiesił trochę karierę i poświęcił się życiu rodzinnemu. Po tym jak przyznał się, że jest gejem wydał książkę i przygotował się do powrotu na scenę. Zobacz: Boski Ricky Martin z synami na lotnisku w Sydney [PAPARAZZI]

W tym roku Ricky planuje ponownie podbić listy przebojów. W sieci właśnie zadebiutował jego najnowszy klip do singla "Come With Me". W teledysku widzimy, jak przystojny 41-letni Martin chwali się swoimi tanecznymi umiejętnościami. Zachwyca jak dawniej?

Ricky Martin w sesji z dziećmi i partnerem: