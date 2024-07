Dawid Podsiadło jest aktualnie najgorętszym wokalistką w naszym kraju. Jego debiutancka płyta "Comfort and Happiness" w niespełna miesiąc od premiery pokryła się platyną. Zwycięzca drugiej edycji "X-Factor" wypuścił właśnie teledysk do drugiego singla promującego jego album. Minimalistyczny w formie obraz powstał do utworu "Nieznajomy".

Reklama

Lepszy od poprzedniego? Zobacz: Pierwszy taki teledysk w Polsce - Podsiadło "Trójkąty i kwadraty"

Reklama

Zobacz, które piosenki w tym roku mają szansę stać się przebojem lata: