Tylu gwiazd sportu na jednej imprezie nie sposób zobaczyć nigdzie indziej! Podczas największych w Polsce targów sportowych Go Active Show 2018, które potrwają od 18 do 20 maja, na fanów aktywności (i nie tylko) czeka mnóstwo atrakcji!

Kogo spotkamy na targach Go Active Show 2018?

Jakie niespodzianki zaplanowali organizatorzy? Jest w czym wybierać! Prawdziwi twardziele będą mogli rzucić wyzwanie samej Ewie Chodakowskiej! Specjalnie na tą okazję trenerka fitness przygotowała zawody sportowe "Choda Games. 7 wyzwań". Aby je ukończyć, uczestnicy będą musieli zmierzyć się m. in. z biegiem wahadłowym, ćwiczeniami na wioślarzu czy ruszyć na spacer farmera z kettlami. Tym, którzy lubią łączyć fitness ze sztukami walki, na pewno spodoba się trening personalny z mistrzynią kick-boxingu i boksu tajskiego Joanną Jędrzejczyk.

Wśród propagatorów zdrowego i aktywnego trybu życia pojawią się też rewelacyjny Daniel Qczaj, którego treningi robią furorę w internecie, Sylwia i Akop Szostak, Mistrzyni Świata w fitnessie sylwetkowym Natalia Gacka-Dressler, nadzieja polskiej kulturystyki – Adam Piwko oraz siostry Bukowskie. Nie zabraknie też legendy kulturystyki – Doriana Yatesa.

Sztuki walki na Go Active Show 2018

Z kolei w strefie KSW, wielbiciele mieszanych sportów walki będą mogli zobaczyć swoich idoli na żywo. Co więcej, pod okiem profesjonalnych sędziów, m.in. Tomasza Brondera, będą mieć możliwość nauczenia się techniki walki i zasad KSW oraz wejścia do oryginalnej klatki tej federacji. Wisienką na torcie będzie pokazowy trening oraz "Face to face", czyli emocjonujący pojedynek na spojrzenia pomiędzy gwiazdami 42. Gali KSW.

Dziewczynom, które kochają adrenalinę polecamy wydarzenie Ladies Fight Night i pokazy MMA w kobiecym wydaniu. W sobotę odbędą się treningi pokazowe w wykonaniu m. in. Natalii Leciejewskiej, Sylwii Juśkiewicz, Katarzyny Biegajło, Barbary Nalepki i Hanny Gujwan, jak również krótki kurs samoobrony dla kobiet. Z kolei na niedzielę, Ladies Fight Night szykują pokaz sprzętu sportowego oraz koncert.

Podczas Go Active Show 2018 fanów boksu czeka nie lada gratka – gala Ptak Warsaw Expo Boxing Night, która rozpocznie się 19 maja o godz. 19.00. Emocje na najwyższym sportowym poziomie zapewni Robert „Arab” Parzęczewski (20-1, 13 KO) – jeden z najciekawszych polskich pięściarzy wagi półciężkiej (WBO #8, IBF #12, WBC #35), który w marcu zdobył tytuł Mistrza Polski, a w najnowszym rankingu WBO jest już na 8. miejscu. Swoje umiejętności zaprezentuje też Mateusz Rzadkosz (7-0-1, 2 KO), a Mariusz Runowski (4-2, 2 KO) i Tomasz Gromadzki (6-1-1, 1 KO) będą mieli szansę na rewanż za pojedynek sprzed dwóch lat.

W ciągu tych dwóch dni odbędą się również międzynarodowe zawody street workout "Battle of the Bars", Mistrzostwa w Grupowych Zajęciach Fitness, a także największe zawody crossfitowe w Polsce! Jeśli nie jesteś fanem siłowni, weź ze sobą strój kąpielowy. Przyda się, bo na hali Ptak Warsaw Expo stanie ogromny basen, w którym odbywać się będą... relaksujące zajęcia fitness w wodzie!

Targi sportowe Go Active Show to również prawdziwa gratka dla łowców autografów i niepowtarzalna możliwość sfotografowania się z ulubionymi gwiazdami sportu. My tam będziemy! Liczymy i na was!

