Czym by było "Top Model. Zostań Modelką' bez barwnych wypowiedzi Joanny Krupy? "Sześć dziewczyny", "Tap Madl" i wiele wiele innych wpisało się do telewizyjnych annałów i wszyscy za piękną Dżoaną powtarzali jej zabawne teksty. Nie tylko telewidzowie to zauważyli.

Gorąca prowadząca programu Top Model w piątek otrzymała nagrodę na gali „Moda i Styl”. Kapituła konkursu uznała, że "słowa roku" należą właśnie do niej.

Czy rzeczywiście były to słowa roku? Myślimy, że padły o wiele ważniejsze, ale jeśli chodziło jury o "najbardziej zabawne słowa" to z pewnością Krupa zwyciężyła.