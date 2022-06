Wesele Karoliny Pisarek i Rogera Salli. Tak wyglądał ich pierwszy taniec! 

Romantyczny pierwszy taniec Karoliny Pisarek i jej męża

Karolina Pisarek i Roger Salla ćwiczyli pierwszy taniec pod okiem Agnieszki Kaczorowskiej. Tancerka już kilka dni temu opublikowała fragment ich choreografii z ostatnich prób. Zakochani podczas ślubu wydawali się być pewni siebie, co dokładnie przekazali w romantycznym tańcu, który był zaledwie wstępem do wspaniałej zabawy do białego rana.

