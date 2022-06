Ślub Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego. Tak wyglądał ich pierwszy taniec! 

Pierwszy taniec na ślubie to prawdopodobnie jeden z najważniejszych tańców w życiu - jak on wyglądał w przypadku Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego?

Każde wesele ma kilka sztampowych punktów, które są bardzo stresujące dla Pary Młodej, ale też niezwykle istotne w całej ceremonii. Jednym z nich bezapelacyjnie jest pierwszy taniec. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pilnie przygotowywali się do tego wydarzenia pod okiem wyjątkowych trenerów. Jak wypadli?

Pierwszy taniec Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski od dłuższego czasu żyli tym dniem - dniem, w którym staną przed ołtarzem i powiedzą sobie sakramentalne "tak". Zarówno Pan Młody jak i Pani Młoda z chęcią relacjonowali przygotowania do ślubu i wesela. Wiele rzeczy jednak do samego końca zostawało wielką niewiadomą. Wreszcie jednak wszystko stało się jasne - suknia ślubna Sylwii Przybysz okazała się niesamowita! A jak wyglądał pierwszy taniec Pary Młodej? Choreografka Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego zapowiadała, że ich pierwszy taniec będzie prawdziwą petardą - i w tych słowach było dużo prawdy! Najważniejszy taniec w życiu był taki, jak ich relacja - bardzo romantyczny. Nie zabrakło pocałunków oraz efektów specjalnych - podczas pierwszego tańca wokalistki i Youtubera na sali pojawił się ciężki dym, który dodał bajkowego klimatu. Klasyczna muzyka natomiast sprawiła, że zrobiło się bardzo dostojnie.

Instagram @jdabrowsky

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski ewidentnie byli z siebie dumni - wszystko poszło zgodnie z planem, a ich goście byli wzruszeni i zachwyceni! Jesteśmy jednak pewni, że Para Młoda wreszcie może odetchnąć z ulgą, w końcu pierwszy taniec to jeden z najbardziej stresujących momentów całej uroczystości weselnej. Ta dwójka jednak była świetnie przygotowana do tej okoliczności. Nad choreografią i nauką tańca czuwała ceniona polska tancerka - Hanna Żudziewicz, znana widzom z "Tańca z gwiazdami". Wspólnie z narzeczonym, Jackiem Jeschke, zajmowali się przygotowaniem Pary Młodej do tego wyjątkowego wydarzenia. Jak widać, zrobili to perfekcyjnie!

Instagram @jdabrowsky

Bez wątpienia po pierwszym tańcu zakochani wreszcie mogą się oddać licznym atrakcjom, jakie na nich czekają - poza wspólnym dzieleniem tortu i licznymi zabawami to przede wszystkim tańce do rana i świętowanie! W tym przypadku Para Młoda na pewno nie będzie narzekać na nudę - w końcu ich wesele wyprawiane jest w górach. Wszyscy przewidywali, że będzie to bardzo huczna uroczystość i tak właśnie jest! Nie brakuje atrakcji i dobrej zabawy. Nowożeńcom życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia!

Instagram @jdabrowsky

Instagram @przybyszolga

Instagram @przybyszolga

Instagram @przybyszolga

Instagram @przybyszolga