Marinie tegoroczne lato upłynęło bardzo pracowicie. Koncerty, promocja płyty i nagrywanie nowego teledysku z pewnością kosztowały wokalistkę sporo wysiłku. Młoda gwiazda postanowiła skorzystać z kilku wolnych dni i w miniony weekend zrobiła sobie szybki wypad do Włoch odwiedzając Mediolan. Przy okazji Łuczenko wzięła udział w legendarnym, mediolańskim Fashion Weeku.

Gwiazda na swoim Facebooku pochwaliła się dwiema wyjazdowymi stylizacjami, w których dominował ulubiony przez nią jeans (zobacz). Na jednej z nich Marina ma na sobie krótkie szorty Levi''''s, które zestawiła z t-shirtem od Roberta Kupisza i denimową kurtką. Do tego zestawu idealnie pasowały skórzane botki. Drugi look to klasyczne zestawienie ciemnych jeansów z białym, klasycznym topem i koszulą i dość ciężkimi butami.

Co ciekawe, Mediolan to ostatnio jedno z ulubionych miejsc odwiedzanych przez polskie gwiazdy. Tegoroczne wakacje spędziły tam także Ania Piszczałka i Maja Frykowska.

