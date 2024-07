Komunia Heleny, córki Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela była pierwszym po rozstaniu pary tak ważnym, rodzinnym wydarzeniem. Jak się okazało, rodzice 10-latki stanęli na wysokości zadania i dołożyli starań, by Helena czuła się w dniu pierwszej komunii świętej wyjątkowo. Po niedzielnej uroczystości przyszedł czas na tzw. biały tydzień. Tego rodzicielskiego obowiązku razem z córką dopełnili Katarzyna Cichopek, a następnie Marcin Hakiel. Zobaczcie zdjęcia paparazzi!

Reklama

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek z córką w czasie białego tygodnia

Biały tydzień to tradycyjnie okres kilku dni po komunii, gdy dzieci, które dopiero co przyjęły sakrament, odwiedzają kościół i biorą udział w nabożeństwie. W minioną niedzielę córka Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela przystąpiła do komunii, teraz więc uczestniczy właśnie w uroczystościach białego tygodnia. Już jakiś czas temu pojawiły się doniesienia o tym, że 10-latka ten wyjątkowy tydzień spędzi częściowo z tatą, a częściowo - z mamą.

Teraz fotoreporterzy uwiecznili Marcina Hakiela który wybrał się razem z córką do jednego z kościołów w warszawskim Powsinie. Helena, która tradycyjnie miała na sobie komunijną sukienkę, była wyraźnie zadowolona z obecności taty podczas białego tygodnia. Marcin Hakiel też nie krył dumy z córki! Podczas wizyty w kościele z okazji białego tygodnia córka Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela tradycyjnie miała na sobie komunijną sukienkę, a także wianek z drobnych kwiatów. Tancerz natomiast postawił na przewiewną, błękitną koszulę, ciemne spodnie i białe adidasy. Pomagał także dziewczynce w niesieniu komunijnej świecy i małej torebki.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie szczędzili sobie czułości na komunii córki gwiazdy. ZDJĘCIA

Fotografowie uchwycili też Marcina Hakiela przed kościołem, gdy w oczekiwaniu na córkę spoglądał w ekran smartfona. Myślicie, że dostał ważną wiadomość? Choć na komunię Heleny Marcin Hakiel zabrał swoją partnerkę, Dominikę, tym razem nie towarzyszyła ukochanemu.

Zobacz także

Innego dnia białego tygodnia Helenie towarzyszyła mama - Katarzyna Cichopek na tę okazję wybrała wiosenną, wzorzystą sukienkę i sweter, do których dobrała wygodną torebkę-nerkę. Wygląda na to, że prowadząca "Pytanie na śniadanie" bardzo docenia wspólny czas spędzony z córką.

Jak donosiły media, w białym tygodniu Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel postanowili podzielić się opieką nad Heleną tak, aby również mama miała okazję towarzyszyć córce w wyjątkowych chwilach. Wygląda na to, że tancerz bardzo dba o relacje z córką - wcześniej wspólnie z nią był na próbie przed komunią, a z okazji przyjęcia sakramentu podarował jej rower. Mama z kolei zorganizowała Helenie przyjęcie, na którym towarzyszył jej partner, Maciej Kurzajewski.

Reklama

Zobacz także: Marcin Hakiel na spacerze z córką i partnerką. Tancerz podarował Helence rower. ZDJĘCIA PAPARAZZI