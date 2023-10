Mimo rozstania z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel dba o to, by pozostać w jak najlepszych relacjach z dziećmi - Heleną i Adamem. Niedawno świętował komunię córki, a teraz podzielił się ujęciem z nastoletnim synem. Mają takie same stylizacje, a fani piszą, że są podobni jak dwie krople wody!

Marcin Hakiel pochwalił się nowym zdjęciem z synem

Marcin Hakiel często podkreśla, jak ważne dla niego są rodzinne relacje, a przede wszystkim więzi z dziećmi. Mimo rozstania z Katarzyną Cichopek, tancerz stara się spędzać z pociechami jak najwięcej czasu. Ułatwia to naprzemienna opieka nad Adamem i Heleną, jaką ustalili razem z byłą żoną. Niedawno Marcin Hakiel świętował komunię córki, a teraz podzielił się ujęciem z synem, Adamem.

Marcin Hakiel opublikował ujęcie z niespełna 15-letnim synem, na którym pozują w eleganckich, bliźniaczo podobnych stylizacjach.

- Jaki ojciec, taki syn - napisał na Instagramie Marcin Hakiel.

Na zdjęciu opublikowanym przez Marcina Hakiela widać, jak tancerz i jego syn pozują w czarnych spodniach i koszulach - Marcin Hakiel dobrał do takiego zestawu eleganckie buty, a jego syn postawił na bardziej casualowe trampki.

W ręce tancerza można dostrzec statuetkę - to wyróżnienie zdobyte przez Marcina Hakiela podczas gali Businesswoman Awards 2023, na której gwiazdor pojawił się z synem.

Fani licznie komentowali wpis Marcina Hakiela i wprost pisali, że nastoletni Adam jest łudząco podobny do taty.

- Fajny chłopak, ma fajnego tatę????????❤️

- Syn identyczny :)

- Panie Marcinie, syn mały przystojniak????

- Kopia taty???? ulepszona wersja jak to się mówi!

- Idealny duet ????i dwa kloniki ????????????… widać że fajnie wam razem Jaki ojciec taki syn ????????

Zobaczcie więcej wspólnych zdjęć Marcina Hakiela z synem. Kibicujemy ich wyjątkowej relacji!

